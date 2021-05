Rob Jetten en andere bekende lhbti+’ers lezen haatopmerkingen voor die ze dagelijks horen

‘Vuile nicht. Het is een van de vele scheldwoorden die elke dag duizenden keren vallen’, schrijft Jetten bij de video. ‘Op school, bij de sportclub, op het werk of in het voorbijgaan op straat. Soms achteloos, soms als grap. Vaak ook bewust. Dat leidt er té vaak toe dat mensen zich onprettig of onveilig voelen, of niet zichtbaar zichzelf durven te zijn.’ Woorden doen pijn, benadrukt de politicus. ‘Besef wat je zegt. Stop met schelden. Stop met haat.’