Rob Kemps en vriendin Miriam uit elkaar: ‘Verdrietig nieuws na bijzondere week’

Op Instagram deelt Kemps een foto van de twee. ‘Verdrietig nieuws na een heel bijzondere week vol met geweldige concerten, willen wij even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn’, schrijft hij. ‘We zijn uiteraard aan niemand verantwoording schuldig, maar wel is het zo dat we willen voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet juist zijn’, vervolgt hij.

Kemps benadrukt dat de twee nog steeds van elkaar houden en ‘dat ook zullen blijven doen’. ‘Maar wel op afstand en in goede harmonie voor de kinderen. We zijn al heel ons leven beste vrienden ruim 19 jaar en zullen dat ook blijven.’

Rob Kemps en Miriam Swinkels hadden zo’n zes jaar een relatie. In 2019 werden de twee ouders van zoontje Manu. In juni vorig jaar verwelkomden ze dochtertje Lola in het gezin. Swinkels heeft nog twee kinderen uit een eerdere relatie: Demi en Chrissi.

Rob Kemps stond afgelopen twee weekenden als Snollebollekes vier dagen in een uitverkocht Gelredome. ,,Het is echt fantastisch. Kijk, een optreden voor honderd man is ook heel leuk, maar zo’n enorme massa mensen en dan Links Rechts zingen, dat is te gek. Ik heb ooit meegedaan aan een concert van de Toppers, maar dit is Snollebollekes Live hè. Het maakt het wel extra bijzonder als je naam eraan hangt’’, vertelde hij daar eerder over.

