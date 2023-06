Rob Kemps gaat met collega nieuw muziekprogramma maken: ‘Jullie kennen hem absoluut’

Zanger Rob Kemps gaat in september met een collega een nieuw programma opnemen over muziek. Dat vertelde de Snollebollekes-zanger dinsdag in het NPO-programma Opium . Hij wilde niet melden wie de collega was, maar ‘jullie kennen hem absoluut’, verklapte hij aan presentator Cornald Maas.

Het programma speelt zich deels af in een studio en deels in een documentaire-achtige setting, aldus Kemps. ,,We reizen naar het westen”, voegde de zanger daar nog aan toe. Hoeveel afleveringen het nieuwe programma gaat duren, is nog niet besloten: ,,Dat ligt eraan hoelang het leuk is.”

De zanger heeft nog een contract bij SBS op dit moment. SBS was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

Ik hou van Holland

Kemps maakte eerder met Matthijs van Nieuwkerk het programma Chansons!, maar dit kreeg geen nieuw seizoen na de publicatie in de Volkskrant over het wangedrag van de presentator achter de schermen van zijn programma DWDD.

Ook presenteerde Kemps Ik hou van Holland, maar deze klus was eenmalig. ,,Het is gelopen zoals het is gelopen, en dan moet je wachten tot er weer wat voorbij komt”, aldus de zanger in Opium.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: