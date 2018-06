Rob Stenders blijft bij BNNVARA

Stenders zou bij Veronica zenderbaas worden. Talpa had hem grote vrijheid toegezegd en volgens meerdere insiders had Stenders zijn jawoord gegeven. Het is niet voor het eerst dat de 53-jarige dj met Veronica en Talpa botst. In augustus vorig jaar meldde hij tijdens zijn radioshow dat John de Mol zich bij hem had gemeld. Talpa was daar toen niet van gediend en kapte nog dezelfde dag de gesprekken via een duidelijk statement. Talpa zei toen niet langer geïnteresseerd te zijn in Rob Stenders.