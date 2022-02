Robbie Williams maakt comeback met obscuur bandje en niemand heeft het gemerkt

Het lijkt er sterk op dat Robbie Williams (48) na ruim een jaar stilte zijn comeback heeft gemaakt in een nieuwe band. De zanger is onmiskenbaar te horen op de debuutsingle van de groep Lufthaus, maar de band en de artiest zelf hebben daar geen woord over gezegd en zijn naam is nergens te bekennen.

Nieuwe muziek van Robbie Williams, een van de succesvolste artiesten van de afgelopen decennia, is doorgaans groot nieuws in Europa. In 2016 kocht zijn platenmaatschappij nog dure zendtijd op tv in Engeland om tijdens een reclameblok van X Factor een nieuw album aan te kondigen. Met 2,4 miljoen volgers op Instagram en Twitter zou een enkel berichtje ook snel aandacht trekken, maar daar is het al anderhalve maand stil.

Vrijwel geen enkele fan merkte dan ook dat Williams een week geleden een nieuw nummer lanceerde bij Armada, de platenmaatschappij die mede werd opgericht door Armin van Buuren. Het lied heet Sway, de band Lufthaus. Er ging een persbericht de deur uit en de groep promootte het lied op een nieuw aangemaakt Instagram-profiel, maar dat bleef gezien de 239 volgers onder de radar. Pas gisteravond ging het lied rond bij fans op sociale media.

De puzzelstukjes zijn er. Williams blijkt al eens een voorproefje van het nummer te hebben gegeven in een live-uitzending op Instagram tijdens de pandemie. Hij was toen al van plan onder een andere naam een band te beginnen met producers Tim Metcalfe en Flynn Francis, met wie hij al langer samenwerkt. Hoewel geen van hen in het persbericht wordt genoemd, spreekt dat wel over ‘drie vrienden’ en ‘decennia’ aan ervaring.

De house-achtige undergroundmuziek is onontgonnen terrein voor Williams, die zei te hopen dat fans van de muziek genieten in clubs. Het blijft niet bij een single: de band belooft een heel album, liveoptredens en ‘digitale ervaringen’ voor de komende maanden. De identiteit van de bandleden is expres geheimgehouden, zegt de groep.

Robbie Williams.

Het is niet de eerste keer dat Williams flirt met het bandleven en een pseudoniem. Zo vond hij het fijn om niet in zijn eentje op het podium te staan toen hij in 2010 even terugkeerde bij boyband Take That en speelde hij rond 2004 met de gedachte om zijn album Intensive care onder een andere naam uit te brengen.

Lufthaus lijkt voorlopig een zijproject voor Robbie, die dit jaar waarschijnlijk ook nog een album uitbrengt onder zijn eigen naam. Hij viert daarmee zijn 25-jarig jubileum als soloartiest.

