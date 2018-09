Robbie Williams met hulp van draagmoeder voor derde keer vader

Volgens Field zijn zij en de zanger de biologische ouders van Coco. Dat houdt in dat een met zaad van Robbie bevruchte eicel van Ayda is geïmplanteerd in de baarmoeder van de draagmoeder die door Field 'een ongelofelijke vrouw ' wordt genoemd. Om wie het gaat, is onbekend. Field: ,,We zijn haar ontzettend dankbaar en blij met ons meisje. Verder voelen we ons gezegend dat we in een wereld leven waarin dit (een kindje krijgen via een draagmoeder, red.) mogelijk is.''