Robert De Niro klaagt oud-werknemer aan wegens extreem veel Netflixen in tijd van baas

Volgens Canal Productions, zo blijkt uit rechtbankstukken die in handen zijn Variety, gaf Chase Robinson extreme bedragen uit aan taxiritten, supermarkten, restaurants en hotels. Robinson verliet in april dit jaar uit eigen beweging het bedrijf. Op dat moment had zij een jaarsalaris van ruim 270.000 euro. De firma stelt dat er op dat moment al een vermoeden was dat de werknemer, die een topfunctie had, zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfssabotage. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Robinson de frequent flyer-mijlen van De Niro gebruikte voor voordeligere, persoonlijke reizen.

,,Zij wordt verdacht van verduistering van geld en het verspillen van astronomische hoeveelheden tijd aan het kijken van tv-series tijdens officiële werkuren”, staat in de aanklacht. Zo zou Robinson in vier dagen tijd 55 afleveringen van de komedie Friends hebben gekeken. ,,Op een ander moment keek zij in vier dagen 20 afleveringen van de series Arrested Development en Schitt’s Creek. Dat alles was natuurlijk op geen enkele manier onderdeel van haar werk voor Canal Productions.”