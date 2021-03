Robert ‘Tatta’ de Hoog: ‘Ik zou willen dat ik niet met kanker hoef te schelden in Mocro Maffia’

Een opvallend statement van Mocro Maffia -acteur Robert de Hoog. Hij spreekt zich uit tegen schelden met ‘kanker’, terwijl zijn personage Tatta het in de Videoland-hit als stopwoord gebruikt. ,,Het is een keuze die we hebben gemaakt voor de serie, om een realistisch verhaal neer te zetten. Ik wil iedereen echt heel graag duidelijk maken dat het niet normaal is om te schelden met het woord ‘kanker’.”

Robert de Hoog is zelf naar KWF Kankerbestrijding toegestapt om een actie te beginnen onder de noemer ‘Tatta en Robert zijn #TegenKK’. De 32-jarige acteur vertelt: ,,Ik liep laatst met mijn vriendin over straat en hoorde een aantal jochies het woord kanker te pas en te onpas gebruiken. Ik vind dat écht niet kunnen en wilde daar wat van zeggen. Maar mijn vriendin zei: ‘Laat ze nou, het zijn gewoon kinderen. En waarschijnlijk hebben ze het van jou geleerd. Je karakter in Mocro Maffia zegt het ook met grote regelmaat, dus denk je echt dat ze deze boodschap van jou gaan aannemen?’ Daar had ze wel een punt.”

Mocro Maffia is weliswaar een fictieve serie, maar wel gebaseerd op de werkelijkheid. ,,Om het verhaal geloofwaardig neer te zetten, kiezen we voor taalgebruik dat past bij hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat’’, zegt De Hoog. ,,Helaas is het een feit dat er enorm veel wordt gescholden met het woord ‘kanker’ en dat het woord ook als stopwoord wordt gebruikt. Liever zouden we zien dat dit niet zo is, net zoals we willen dat niemand elkaar afknalt zoals in de serie.”

Quote Ik ben me er zó van bewust wat voor schade de ziekte aanricht. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe zwaar het is om deze ziekte te hebben Robert de Hoog

Straattaal

De makers wegen elk woord om zodoende de personages zo realistisch mogelijk neer te zetten, stelt De Hoog. ,,We zijn ons enorm bewust van de hardheid van de straattaal. Mensen die het woord ‘kanker’ als scheldwoord gebruiken, doen dit daarentegen vrijwel altijd zonder erbij na te denken. Op sociale media, op straat... kanker dit, kanker dat… Er is geen besef dat er achter dit woord voor een enorm aantal mensen groot verdriet schuilt.”



Met zijn actie wil De Hoog duidelijk maken dat het niet normaal is om te schelden met de ziekte. ,,Het is een keuze die we hebben gemaakt voor de serie, om een realistisch verhaal neer te zetten. Maar dat ik persoonlijk absoluut niet voor dat woord ben. Ik ben me er zó van bewust wat voor schade de ziekte aanricht. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe zwaar het is om deze ziekte te hebben. En iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft.”



Hij baalt ervan dat in Nederland het woord ‘kanker’ zo is ingeburgerd in het vocabulaire. ,,Ik zou zo graag in een samenleving willen leven waarbij dit soort woorden gewoon simpelweg niet meer als scheldwoord gebruikt worden. En dat ik rollen geloofwaardig kan spelen zonder dat schelden met kanker nodig is.”

