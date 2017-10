Rock- en blueslegende Fats Domino (89) overleden

Fats Domino, die megahits scoorde met onder meer de nummers Blueberry Hill , Ain’t That a Shame en Walkin’ to New Orleans , verkocht tijdens zijn leven meer dan 65 miljoen albums en ontving in 1987 een Grammy Lifetime Achievement Award voor zijn werk. Het overlijden van de ster is bekendgemaakt door zijn dochter.

Domino was in de jaren vijftig en zestig ongekend populair, niet alleen in de Verenigde Staten. Zijn carrière was hij in 1949 begonnen. Een van zijn vroege albums heette The Fat Man, wat voor altijd zijn bijnaam zou blijven. Zijn zangsuccessen bezorgden hem ook filmrollen. Zo was hij onder meer te zien in Shake, Rattle & Rock! en The Girl Can't Help It.