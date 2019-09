Rockband Triggerfinger drukt pauzeknop in en stopt voor twee jaar

Milieuacti­vis­ten halen uit naar klimaat­strij­der Leonardo DiCaprio: 'Zijn project is schadelijk’

17:06 Het gegeven dat Leonardo DiCaprio zich inzet voor het behoud van de Indiase Kaveri-rivier, is bij sommige milieuactivisten in het land in het verkeerde keelgat geschoten. De door Leonardo gesteunde Cauvery Calling bomenplantcampagne zou volgens hen juist schadelijk voor de omgeving zijn. Zij verzoeken de acteur daarom dringend om zijn steun voor het project in te trekken, meldt onder meer The Guardian.