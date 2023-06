Rod Stewart stelt fans gerust: ‘Ik ga nooit stoppen met muziek’

Spoorloze paarden­staart Gijs Staverman na drie jaar tóch gevonden: ereplek in Beeld & Geluid

De spoorloos verdwenen paardenstaart van NPO-coryfee Gijs Staverman is na bijna drie jaar terecht. De dj van NPO Radio 2 heeft zich donderdag bij Beeld en Geluid gemeld met de mededeling dat hij het harige accessoire heeft teruggevonden, meldt een woordvoerster van het instituut. Het is de bedoeling dat de paardenstaart op korte termijn een ‘ereplekje’ krijgt in Beeld & Geluid,