Roddelkoning Henk van der Meijden zaagde bn’ers door voor de Privé: ‘Carrière te danken aan clichés’

Van der Meijden vierde begin deze zomer zijn 84ste verjaardag. Een mooi moment om, zoals hij al eerder had aangekondigd, de leiding over zijn theaterproductiebedrijf Stardust in handen te geven van zijn dochter Elisa. Dat bedrijf is gevestigd in de Haagse villa waar hij ook samen met zijn vrouw Monica woont. ,,Maar ik raak niet ook nog mijn huis kwijt, als je dat soms dacht’’, is de scheidend directeur de vraag al voor. ,,Het is niet de bedoeling om hier ooit nog weg te gaan.”



De 84-jarige nestor mag graag het initiatief een beetje houden in een gesprek over zowel zijn roemruchte verleden als zijn leven in het hier en nu. Dus verhaalt hij uit eigen beweging over de geschiedenis van zijn villa op de grens met Scheveningen. ,,Dit hier is in 1905 gebouwd door de eigenaar van de Van Nelle Fabriek. Hij werd verliefd op een Duits meisje, Ninni. Zij wilde alleen voor hem naar Nederland komen als hij iets moois op de kop zou tikken ‘op het duin’.”