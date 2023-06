Roddelpraat moet 5000 euro betalen aan John de Mol, Jan Roos is woest

Jan Roos en Dennis Schouten moeten een schadevergoeding van 5000 euro betalen aan John de Mol vanwege de beschuldigingen die zij over hem uitten in hun YouTube-serie Roddelpraat . Dat heeft de rechter woensdag bepaald in de zaak die door De Mol tegen de twee mediamakers werd aangespannen.

Roos en Schouten moesten zich verantwoorden omdat zij vorig jaar in een aflevering van hun onlineprogramma hadden gezegd dat De Mol drie mensen zou hebben omgekocht die getuigen waren van de mishandeling van Shima Kaes door haar ex Johnny de Mol, de zoon van John de Mol. De mediamagnaat ontkende via zijn advocaat Peter Plasman dat dit gebeurd is en eiste een vergoeding van 27.500 euro.

Het gesprek werd uit de aflevering van Roddelpraat geknipt, omdat de makers ‘geen zin hadden in een juridisch conflict’. Maar De Mol was van mening dat de rectificatie op ‘een spottende en grievende manier is vormgegeven’ en dat de presentatoren daarmee hun eerdere uitlatingen ‘alleen maar bevestigen’ richting een groot publiek.

De rechtbank is van mening dat Roos en Schouten hun uitlatingen onvoldoende hebben onderbouwd met stukken of verklaringen. Het belang van De Mol telt daarom zwaarder dan dat van de presentatoren die een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting. Omdat inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de mediamagnaat en zijn eer en goede naam zijn geschonden, heeft hij recht op een schadevergoeding. Het geëiste bedrag van 27.500 euro vindt de rechter echter te hoog, maar 5000 euro is ‘passend’.

‘Vertrouwen verloren’

Roos zei na een eerdere zitting hierover al ‘het vertrouwen in rechtszaken een tijdje geleden verloren’ te zijn. De programmamakers hebben al twee andere rechtszaken die tegen ze werden aangespannen verloren, waaronder die van zangeres Famke Louise. ,,Die zaak hebben we verloren op gronden dat je denkt: dit kan helemaal niet”, aldus Roos destijds.

Nu zegt hij dat hij denkt dat Roddelpraat nooit een zaak zal winnen. Hij twijfelt dan ook over een hoger beroep. ,,Weet je wat het is, het heeft geen zin”, zegt de programmamaker. ,,Je recht halen dat gaat bij ons niet lukken, het gaat erom de schade te beperken. Wij kunnen geen rechtszaak winnen. Iedere keer als we verliezen kijken we naar hoeveel we hebben verloren. We hebben nu al meerdere zaken gehad waarin wij niet kunnen winnen.”

Volgens Roos is er ‘ik weet niet hoe lang al sprake van dat de rechtspraak op zijn reet ligt’. ,,Als je Roddelpraat voor het gerecht trekt win je altijd”, stelt hij. ,,In de zaak tegen Famke Louise zei de rechter in haar eerste zin ‘deze bagger kijk ik niet’. Als dat de rechter is die uitspraak doet dan weet je al genoeg.”

Rechtbank ‘maakt gehakt’ van Roddelpraat

Volgens advocaat Peter Plasman van John de Mol heeft de rechtbank ‘gehakt gemaakt van het handelen van Roos en Schouten’. Hij is dan ook tevreden met de uitspraak, alleen had de mediamagnaat volgens Plasman ‘graag een hogere schadevergoeding gezien’. ,,Om recidive door de heren te voorkomen. Maar hij kan zich grosso modo vinden in de overwegingen van de rechter.”

