Roddelpraat moet video over Famke Louise weghalen en nooit meer suggereren dat Ali B haar misbruikte

updateFamke Louise heeft het kort geding gewonnen dat ze had aangespannen tegen het YouTube-programma Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. De aflevering met een onuitgebracht lied van de zangeres over haar voormalige manager Ali B moet offline worden gehaald en de makers dienen een rectificatie te publiceren.

Daarmee zijn al haar eisen toegewezen. In de uitzending van 26 januari, die vanmiddag meteen is verwijderd, liet Dennis Schouten een nooit verschenen nummer van de artiest horen waarin ze uithaalt naar haar voormalige manager. Volgens Schouten kan uit het lied worden opgemaakt dat de zangeres door de rapper is misbruikt, maar volgens Famke Louise is daar niets van waar.

Schouten en Roos zijn ‘buiten de grenzen van de uitingsvrijheid’ getreden, oordeelt de rechter. Ze hebben onrechtmatig gehandeld door uitlatingen over Famke Louise en Ali B te doen die niet worden ondersteund door feiten en hebben auteursrechtinbreuk gepleegd door het nummer te laten horen.

Nooit meer suggereren

Roddelpraat moet de video offline halen (dat is dus al gebeurd) en de makers mogen nooit meer suggereren dat de zangeres door Ali B zou zijn misbruikt. Het duo moet daarnaast binnen 48 uur prominent op hun website een rectificatie publiceren.

Daarin dienen ze onder meer te melden dat de uitspraken over Famke Louise en Ali B ‘onjuist en ongegrond’ zijn en dat ze geen wederhoor hebben toegepast. Bij de aflevering van 2 februari, waarin de twee het kort geding bespreken, moeten ze de woorden ‘achterlijk wijf’ over Famke Louise verwijderen.

Doen Roos en Schouten dat alles niet of niet op tijd, moeten ze een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen aan Famke Louise, met een maximum van 100.000 euro. De twee moeten ook de proceskosten van de zangeres vergoeden.

Nieuwswaarde

Famke Meijer (23), zoals de zangeres echt heet, had het lied voor zichzelf opgenomen nadat ze anderhalf jaar geleden had gebroken met haar managementbureau Spec (dat gerund werd door Ali en zijn vrouw Breghje Kommers), vertelde ze eerder in een video op Instagram.

Ze was boos en wilde dingen van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar weer goed gekomen met Ali B. Ook zei ze dat er nooit iets is gebeurd tussen haar en de rapper, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wel wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Roddelpraat, goed voor 235.000 abonnees op YouTube, is een programma waarin Schouten en Roos allerlei roddels bespreken over bekende mensen. Schouten zag de uitspraak na de zitting rond het kort geding begin deze maand nog vol vertrouwen tegemoet. ,,Ik kreeg het nummer al in september toegespeeld, maar besloot het toen nog niet te publiceren. Maar na de uitzending van Boos, waarin Ali B beschuldigd werd, vond ik het wel relevant. Het heeft gewoon nieuwswaarde’’, zei hij.

