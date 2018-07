Roel Reiné gaat Netflix-serie Wu Assassins maken

Wu Assassins is een misdaadserie vol martial arts en bovennatuurlijke elementen. Het verhaal speelt zich af in de wijk Chinatown in San Francisco. Acteur Iko Uwais (The Raid, Star Wars) speelt de laatste 'Wu Assassin' die uitverkoren wordt om de macht van een oude clan terug te winnen.

De opnames beginnen in augustus. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie op Netflix te zien zal zijn. Het is de eerste klus van Reiné sinds zijn film Redbad, die momenteel in de Nederlandse bioscopen draait. De bezoekersaantallen vallen tot nu toe tegen.

Reiné verhuisde 16 jaar geleden naar Hollywood waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms. In Nederland had hij drie jaar terug een grote hit met het historische epos Michiel de Ruijter. Voor producent Marvel ontwikkelde hij in de VS de pilot van de serie Inhumans.