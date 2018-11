Roel van Velzen zingt mee met kerstconcert in Ahoy

Holland Zingt Kerst is een 'vervolg' op Holland Zingt Hazes, dat al jaren volle zalen trekt. Het is de eerste maal dat deze 'kersteditie' plaatsvindt. Het publiek mag tijdens deze concertreeksen vooral meezingen.

De BN'ers zullen op 21 december alle grote kersthits zoals All I Want for Christmas', Let It Snow', Thank God It's Christmas en Last Christmas ten gehore brengen. In totaal staan er elf zangers op het podium. Volgens de organisatie stonden er nog nooit zo veel artiesten tijdens een kerstconcert in Nederland op een podium.