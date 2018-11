Roep om meer vrouwen in Top 2000: ‘Diana Ross niet in de lijst? Wonderlijk!’

De wens komt ergens vandaan. Wie de top 100 van de laatste Top 2000 bekijkt, telt slechts vier vrouwelijke soloartiesten, terwijl er al zeven mannen bij de beste twintig staan. De rest wordt gevuld door voornamelijk mannelijke bands als Led Zeppelin, the Eagles, Dire Straits en Metallica.



,,Ik was me daar nog niet bewust van’’, zegt Annemieke Schollaardt, een van de twee vrouwelijke dj’s (met Evelien de Bruijn) die dit jaar presenteren bij de Top 2000, waarvan morgen de stemweek begint. ,,Hoeveel vrouwen had ik vorig jaar in mijn eigen keuzelijstje staan? Ik zou het niet eens weten, ik kies voor de nummers, de muziek. Of het nou een man is of een vrouw.’’



Nienke Raap, een van de initiatiefnemers, zal 35 vrouwennummers invullen op haar stemformulier. ,,Je kunt zeggen dat het lage percentage vrouwen in de Top 2000 (slechts 16 procent is vrouw of een band met een frontvrouw, red.) niet belangrijk is, maar het legt wel een groter probleem bloot. Namelijk de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de muziekindustrie. Dat geldt ook voor vrouwelijke headliners op festivals en vrouwelijke artiesten op de radio.’’