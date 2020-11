Rogier onthult pruikloos hoofd en Geraldine gaat voor ijskoude look

René le Blanc uit Ik Geloof In Mij doet stapje terug vanwege alle aandacht

5 november NIJMEGEN - René le Blanc, een van de artiesten die momenteel te zien is in het programma Ik Geloof In Mij, doet op advies van de dokter een stapje terug. De Nijmeegse zanger kan alle aandacht die hij door de serie krijgt niet aan en moet het daarom rustiger aan doen. Van een burn-out is echter geen sprake.