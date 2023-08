Rolf Sanchez kondigt documentaire aan en brengt Nederlandstalige ballade uit

Bijna 1,3 miljoen kijkers voor terugkeer Denkend aan Holland

Het vijfde seizoen van het Omroep MAX-programma Denkend aan Holland op NPO 1 is zaterdag goed begonnen. De eerste aflevering, waarin André van Duin en Janny van der Heijden over de Gelderse IJssel voeren, is door bijna 1,3 miljoen mensen gezien. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. De start is wel iets minder goed bekeken dan het vorige seizoen: toen keken er nog ongeveer 1,4 miljoen mensen.