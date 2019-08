Roman Polanski bijt van zich af

Polanski is in 1977 wel veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje uit Los Angeles. Om zijn celstraf te ontlopen vluchtte de cineast naar Parijs waar hij nog steeds verblijft. Om die reden woonde hij de première van zijn nieuwe film in Venetië niet bij omdat hij bang is door Italië uitgeleverd te worden aan Amerika. De vertoning van zijn nieuwe film in Venetië is omstreden en leverde kritiek op van juryvoorzitter Lucrecia Martel die moeite had met deze selectie. Als reactie daarop wilden de producenten J’accuse terugtrekken, maar de zaak werd op het laatste moment gesust. Een persconferentie van Polanski via Skype ging niet door. De cast van de uitstekend ontvangen film was wel aanwezig.



In zijn toelichting meent Polanski dat veel mensen een verkeerd beeld van hem hebben. Hij voelt zich net zo onheus bejegend als hoofdpersoon Alfred Dreyfus in zijn nieuwe film, een Joodse officier in het Franse leger die ten onrechte van verraad wordt beschuldigd. Het is een waargebeurd verhaal uit 1894, opgetekend door schrijver Emile Zola. ,,De meeste mensen die mij veroordelen kennen mij niet en weten ook niets over de zaak waarvoor ik veroordeeld ben.”