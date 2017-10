Romanticus Lev bezorgt Victoria tranen als hij voor haar in het Oekraïens zingt

Evgeniy Levchenko weet de moeder van zijn kind tranen te bezorgen als hij speciaal een liedje voor haar zingt in het Oekraïens. Lev was gisteravond samen met Victoria Koblenko (36) te gast in het RTL-programma The Story of My Life . Ontroerde kijkers reageerden massaal op Twitter.

In de laatste aflevering van het programma dat Linda de Mol presenteert, vraagt De Mol of de 39-jarige vader van Kiy (1) een klein regeltje kan laten horen. Hij vindt het geen probleem. ,,Ik vind het leuk om te doen. Vooral als ik melancholisch ben speel en zing ik Oekraïense en Russische liedjes'', zegt hij. Evgeniy begint meteen met spelen.

Emotioneel

,,Op de velden, onder sneeuw en in de regen mijn lieve vriend, mijn trouwe vriend, zou ik jou beschermen met een jas tegen de sneeuwbuien, tegen de sneeuwbuien, als ik zou heersen over de hele wereld, over de hele wereld, zou ik gelukkig zijn, alleen met jou, alleen met jou'', is de tekst die Evgeniy aan Victoria voordraagt. ,,Voor jou'', zegt Lev na afloop terwijl hij zijn geliefde aankijkt. Victoria houdt het niet meer droog en een emotionele zucht is zichtbaar.

Ook de kijkers thuis hielden het gisteravond niet droog. ,,Zit heel de uitzending te janken'', zegt Denise op Twitter en ,,Prachtig stel, prachtig programma, prachtig gezongen'', is een tweet van Marjan Platte.

Natascha meldt op het sociaal medium dat ze het optreden van Lev toch wel 'een toppuntje van romantiek' vindt. ,,Ok, nu ben ik lek... Wat een mooie woorden en wat een liefde.''

Victoria heeft vannacht zelf een filmpje op Instagram geplaatst. Ze schrijft er een tekst bij waarmee ze iedereen wil bedanken die haar een bericht heeft gestuurd. ,,Overweldigend al jullie reacties!'', zo begint Koblenko het verhaal.

Overweldigend al jullie reacties! Duizenden berichten met zulke lieve woorden. Helaas kan ik niet iedereen persoonlijk bedanken, maar onwijs bedankt voor het meeleven en de moeite om iets onder woorden te brengen. Lev was nog scherp en in staat om filmpjes op te nemen voor zijn ouders en ze te bedanken. Mij kon je opvegen. Wat wel opviel was dat nadat je jezelf zo ziet in de spiegel gingen we langzamer praten en lopen, alsof je brein meteen aan de slag gaat met de waarneming van ouderdom. Uniek experiment ! Terugkijken kan via @rtlxl Een foto die is geplaatst door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 4 Oct 2017 om 14:02 PDT

Het RTL-programma The Story of My Life was gisteravond opnieuw geen succes. Linda de Mol trok 558.000 kijkers voor de laatste aflevering. Dat is het laagste aantal in vergelijking met de vorige drie afleveringen. De eerste keer waren er 987.000 geïnteresseerde kijkers voor het programma, de tweede keer keken er 686.000 mensen naar The Story of My Life en de derde keer zaten er 771.000 kijkers voor de televisie.