Romee deelt billenkiekje en de enorme babybuik van Airen Mylene

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Spelen met de hond: de kids van Nicolette Kluijver hebben er de grootste lol om. De harige viervoeter laat het allemaal gebeuren, al kijkt ze wel wat droevig de camera in terwijl de presentatrice een foto van haar maakt. ,,Sometimes life sucks...", schrijft Nicolette erbij.

Sometimes life sucks.... Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 17 Jan 2018 om 9:39 PST

Als er één iemand klaar is voor 2018, dan is het Nielson. De zanger is zo te zien met een nieuw project bezig en deelt dit met zijn volgers op sociale media. 'Ik kan niet meer wachten op je nieuwe album!', schrijven meerdere volgers.

Zo klaar voor 2018 💎 Een foto die is geplaatst door null (@nielsonmusic) op 17 Jan 2018 om 5:29 PST

Romee Strijd heeft een duidelijk motto voor ogen: 'Wake up. Kick ass. Repeat'. Dat tweede punt heeft het Nederlandse Victoria's Secret-model wel heel letterlijk genomen. De blondine poseert namelijk in een bikini waarin haar derrière niet te missen is.

Wake up. Kick ass. Repeat. Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 17 Jan 2018 om 8:09 PST

Airen Mylene kan maar niet geloven waar het menselijk lichaam allemaal toe in staat is. De presentatrice heeft het derde trimester van haar zwangerschap bereikt en deelt haar babybump met haar volgers. ,,O hallo buik!"

O hallo buik! Mooi wat het menselijk lichaam kan. Maar wel wennen hoor! Derde trimester bereikt. 🎏 #pregnant #babyboy #babyinbelly #workout #vondelgym #sterkher #strongher Een foto die is geplaatst door null (@airenmylene) op 17 Jan 2018 om 8:21 PST

Gerard Joling heeft de beelden van zijn veelbesproken struisvogelavontuur online gezet. De zanger ging er tijdens zijn vakantie op Curacao onlangs helemaal voor en benadrukt dat er absoluut geen dierenmishandeling in het spel is. Een zogenoemde struisvogelride wordt door een expert niet aangeraden, maar is niet gevaarlijk.

Op Curaçao heb ik ook op een struisvogel gereden. Het zijn onwijs sterke beesten die zelfs 200 kilo kunnen dragen! Wist jij dat? Bekijk de hele VLOG via de link in mijn bio! #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 17 Jan 2018 om 4:35 PST

De familie Ragas is voor een nieuwe aflevering Groeten uit 19XX compleet getransformeerd. Tooske ligt werkelijk dubbel van de lach als ze haar man Bastiaan aantreft in 1984. De presentatrice kreeg een knalroze jasje met schoudervullingen aan en haar blonde haar werd flink getoupeerd. Het oordeel van haar echtgenoot: ,,Je bent wel knap op zich. Ze kunnen je niet lelijk maken. Dat klinkt heel slijmerig, maar het is gelukt.''

Vanavond om 20.30 uur gaan we met de familie Ragas terug in de tijd in Groeten Uit 19XX. Kunnen jullie raden naar welk jaar we gaan? #groetenuit #familieRagas @tooskeragas @bastiaan.ragas Een foto die is geplaatst door null (@rtl4) op 17 Jan 2018 om 4:52 PST

Volledig scherm © RTL

Viktor Brand is neergestreken in Australië, waar hij zelfs in de badkamer de tenniswedstrijd van Kiki Bertens volgde. Zij bereikte vannacht Nederlandse tijd de tweede ronde van de Australian Open.

Ook tijdens het douche-ritueel volgen we @kikibertens down under op de @australianopen! 😉Good job! 3 round! 👍🏻👊🏻💪🏻#tennis #topper #tennisgek #klasbak #fightingspirit Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 16 Jan 2018 om 23:48 PST

Spot niet met Annemarie Jung als het om spelfouten gaat. Een pak gestoomde aardappels dat ze tegenkwam in de schappen van Lidl werkt haar ontzettend op de zenuwen.

Ik was gister bij @lidlnederland en zag dit in de schappen liggen. Ik gruwel van #margarine , maar nog meer van #spelfouten #werkwoorden #vervoegingen #voltooiddeelwoord #wtf #gemakkelijkensnel #nietgecontroleerdzuljebedoelen Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 17 Jan 2018 om 0:12 PST

Paul Rabbering is helemaal zen in Sri Lanka en geniet volop van het prachtige uitzicht.

Oefenen op de yoga houding 🙏 in prachtig #SriLanka Een foto die is geplaatst door null (@paulrabbering) op 17 Jan 2018 om 0:23 PST

De katten van columniste en voormalig Wie is de Mol?-deelneemster Roos Schlikker vinden warmte bij elkaar.

Gezellig. #catsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@roosschlikker) op 17 Jan 2018 om 0:27 PST

Gerard Joling is lyrisch over het optreden dat zijn vriendin Samantha Steenwijk vrijdag in The Voice geeft. Voor haar fans: ze stort zich met hart en ziel op de vertolking van Hou van jou van Herman van Veen.

Vrijdag is @samanthasteenwijk te zien tijdens de KNOCKOUTS in @thevoiceofholland @rtl4 #samanthasteenwijk #gerardjoling #tvoh #thevoiceofholland #Liefdevanlater #hartenziel #hermanvanveen #knockout Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 17 Jan 2018 om 1:01 PST

De Rotterdamse stylist Fred van Leer reageert enigszins verbolgen op een fragment uit het radioprogramma van Wilfred Genee op BNR. ,,Zouden mensen wel een boek van Fred kopen?'', vroeg Wilfred zich af, die vlak daarvoor niet wist over wie hij sprak.

Miss Montreal (Sanne Hans) gaat haar laatste dag op Bonaire tegemoet en is zich tijdens het kitesurfen vergeten in te smeren...