Romee Strijd na tien jaar nog smoorverliefd op Laurens: ‘Dit verandert nooit’

Romee en Laurens (27), de zoon van EO-coryfee Bert van Leeuwen, kunnen zich geen leven zonder elkaar voorstellen. Hoe kan het ook anders; ze kennen elkaar sinds hun kindertijd. Toen al kwam Romee bij de Van Leeuwens over de vloer, aangezien ze bevriend was met het zusje van Laurens. Hun eerste date was zo’n tien jaar geleden. Laurens besefte toen al dat hij een hoofdprijs in handen had, zo leek het. Want hij was direct bloedserieus. ,,Je vroeg me: weet je zeker dat je dit wilt doen?’’, memoreerde Romee vorig jaar op Instagram. ,,Want, zei je, als we het doen, is het voor altijd.’’ Lees door onder de foto.

Trouwen en kinderen

Sterker nog: Strijd wist op haar twintigste al dat ze met Laurens wilde trouwen en kinderen wilde krijgen. Dat huwelijk kwam er vorig jaar, in het grootste geheim en zonder poespas. Een romantische bruiloft volgt later; dit was vooral praktisch. ,,Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist’’, liet Romee weten aan NU.nl.



Van kinderen is nog geen sprake voor het stel, dat al jaren in het Amerikaanse New York woont. Maar in hun onlangs gekochte appartement in Amsterdam hebben ze voor koters wel alle ruimte. De twee telden 825.000 euro neer voor een stulpje aan de gracht, dat 103 vierkante meter groot is en volgens BekendeBuren drie slaapkamers heeft.



De liefde druipt er na al die jaren in elk geval nog vanaf bij de twee. ,,Mijn liefde, mijn soulmate, mijn beste vriend, partner in crime’’, zei Romee onlangs over Laurens op zijn verjaardag. ,,Ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik ben nog steeds zó dankbaar om het leven met jou samen te beleven. We lachen, we huilen, we reizen, jij bent de beste. (...) Ik hou van jou, jou, jou!’’