Romee Strijd officieel ten huwelijk gevraagd in Zwitserse bergen

Dochtertje Romee Strijd vier dagen opgenomen in ziekenhuis: ‘Ik was compleet in shock’

Het koppel trouwde in 2018 overigens al omdat dat fijner zou zijn voor hun samenwerking, maar van een officieel aanzoek kwam het nooit. Tot vandaag. Wanneer het topmodel precies in het huwelijksbootje stapt is vooralsnog niet bekend.

Mint

Strijd en haar partner werden twee jaar geleden de trotse ouders van dochtertje Mint. Wanneer het meisje precies werd geboren, is nooit bekendgemaakt.



De zwangerschap was overigens niet vanzelfsprekend voor het model. Eerder liet ze weten te kampen met PCOS, een aandoening waardoor haar hormoonhuishouding verstoord werd. Ze was dan ook dolgelukkig toen bleek dat ze uiteindelijk zwanger was. ‘Ik ben zo dankbaar en gelukkig dat ik in november weer ongesteld werd en we binnenkort een gezinnetje van drie vormen!’ maakte ze destijds bekend.