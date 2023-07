Römer gaf minderjarige meisjes tips over masturberen: ‘Niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed’

RechtszaakThijs Römer heeft dinsdag in de rechtbank in Assen gezegd dat hij niet het gevoel had dat hij iets strafbaars deed toen hij in een appgroep met minderjarige meisjes over seksuele handelingen sprak. De 44-jarige acteur is in de rechtbank, omdat hij ervan wordt verdacht tussen 2015 en 2017 online zedendelicten te hebben gepleegd met drie meisjes die destijds minderjarig waren.

Een van de vermeende slachtoffers beweerde dinsdagochtend gedwongen te zijn foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. Römer ontkent dat sprake is geweest van dwang. Ook zegt hij dat er geen seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld. Römer zou in een appgroep hebben gezeten met meisjes van 14 en 15 en de rechter wilde weten hoe hij daar terechtkwam. Römer vertelde dat dat gebeurde toen zijn nummer kennelijk rondging onder fans. De 44-jarige acteur vertelde dat hij verzoeken tot deelname in appgroepen niet weigerde, omdat hij van zijn ex-vrouw Katja Schuurman had geleerd dat je verzoeken van fans beter kunt honoreren. Hij wilde niet dat ze hem een ‘arrogante lul’ zouden vinden, vertelde hij de rechter.

In de appgroep ging het vaak over seks en seksueel getinte onderwerpen, stelde de rechter. Römer, die in september bekendmaakte toe te zijn aan rust en zijn agenda leeghaalde, beaamde dat hij heeft ‘onderschat’ wat de gesprekken voor gevolgen zouden hebben. ,,Ik heb over het hoofd gezien dat het voor haar groot was en voor mij klein was en niet veel betekende”, zei Römer. De acteur gaf aan dat hij op dat moment niet wist dat hij mogelijk iets strafbaars deed. ,,Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben?”, zei Römer. ,,Zo van hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet.”

Gesprekken wissen

De acteur vroeg de meisjes wel om de gesprekken te wissen, bleek uit vraagstelling van de rechter. ,,Ik ben best een bekend persoon, dan is het niet zo prettig als dat in het openbaar komt”, zei Römer. ,,U heeft niet gedacht: ‘dit moet gewist worden’, omdat u wist dat het eigenlijk te ver ging?”, vroeg de officier van justitie. ,,Nee, ik zei wissen, omdat ik niet wilde dat het in de openbaarheid zou komen”, herhaalde Römer. Ook verwees hij naar de Metoo-beweging. ,,Ik denk toen de #MeToo ontsproot dat iedere min of meer bekende persoon zich heeft afgevraagd: is er iets gebeurd in mijn verleden? Iets gebeurd dat niet goed was? Misschien niet strafbaar, maar moreel niet goed - dat bij mij terug zou kunnen komen. Ik ook. Maar ik ben nooit uitgekomen op deze meisjes en deze gebeurtenissen. Ik had op dat moment absoluut niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed.”

De meisjes waren ten tijde van de gebeurtenissen 14 tot en met 16 jaar oud. Römer was toen eind 30. ,,Ik vind nu dat ik wel een grens over ben gegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur”, aldus Römer in de rechtbank over het contact met een van de drie vermeende slachtoffers. Dat zou hij ‘niet goed in het oog hebben gehad’. Eerder verklaarde Römer tegenover de politie dat hij vond dat hij geen grens was overgegaan.

,,Dat hele appen had überhaupt niet moeten gebeuren. Het privécontact had ik onmiddellijk af moeten kappen”, zei Römer. ,,Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven, of elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.” De acteur gaf toe dat er over ‘seksualiteit, over masturbatie’ is gesproken.

Hijgerig

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen Thijs Römer zijn vandaag in de rechtbank in Assen aanwezig. Een van de vrouwen zit in de zaal, de tweede zit in de slachtofferkamer. Het derde vermeende slachtoffer heeft ervoor gekozen niet aanwezig te zijn.

Römer vond een van de drie vermeende slachtoffers die aangifte tegen hem hebben gedaan ‘vervelend’ en ‘hijgerig’. Met de vrouw in kwestie, toen 15 jaar, zat Römer destijds in een groepsapp en hij had nauwelijks een-op-eencontact met haar. Op de vraag waarom de acteur toch met het meisje in een groepsapp zat, antwoordde Römer: ,,Het is niet op mijn initiatief bij elkaar gekomen. Ik weet wel dat ik eruit had moeten stappen.”

Römer gaf te kennen dat hij het meisje ‘opdringerig’ vond. Zij zou hem ook foto’s hebben gestuurd. ,,Doe dat maar niet”, zou hij daarop gezegd hebben. Het meisje zei een foto van Römers geslachtsdeel ontvangen te hebben. De acteur heeft die nooit gestuurd, zei hij.

De acteur omschreef zijn contact met het meisje ‘als twee magneetjes die elkaar afstoten’. Ook beweerde Römer dat hij nooit druk heeft uitgeoefend op het meisje om foto’s naar hem te sturen.

Digitaal

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in november vorig jaar bekend Römer te vervolgen voor zaken die zouden zijn gebeurd tussen 1 november 2015 en 30 november 2017. Het OM meldde ook dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers. Het contact met de meisjes zou digitaal hebben plaatsgevonden.

Römer raakte vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 jaar was. De acteur weersprak die beschuldigingen. ‘Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver’, schreef de acteur op Twitter. De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam die niet terug. Zij is een van de drie vrouwen die aangifte deed tegen de acteur.

