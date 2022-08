Romkom Hart Op De Juiste Plek behandelt zijn publiek als kleuters

recensieOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen: de romantische komedie Hart Op De Juiste Plek met Stijn Fransen, Irene Moors en Jan Versteegh.

Zet je schrap voor wat oubollige randstad versus platteland-clichés...

Als hippe trendwatcher Eve (ze moet een volwassen vrouw voorstellen, maar de 31-jarige actrice Stijn Fransen speelt haar als een bijdehante puber) vanwege een overspelige vent het kekke Rotterdam verlaat en terugkeert naar het suffe dorpje waar ze opgroeide, is het lekker lachen om al die bekrompen heikneuters. Eve vraagt in de buurtsuper om ‘vegan allergene dagcrème’, maar moet ineens genoegen nemen met een pot uierzalf. Even later wil ze in de lokale kroeg, waar alle jongemannen de hele dag darten, ‘organic gefilterd’ water, maar daar hebben ze uiteraard nog nooit van gehoord, die maffe boeren.

Er spelen wat blijvende familievetes (al zet iedereen zich jaarlijks braaf in voor de paddentrek) en er is die niet uit gemeenschap weg te meppen knappe jongen (het personage Luuk moet een volwassen man voorstellen, maar de 36-jarige Jan Versteegh speelt hem als een onnozele basisscholier) waar onze Eve ooit iets mee had. Misschien verdient hij een tweede kans. Sterker, misschien is onze moderne meid wel bereid haar carrière in de plomp te gooien zodat hij in dat ‘toch wel schattige’ dorp kan blijven wonen.

Liefdeloos

En Hart Op De Juiste Plek behandelt in meer dan één opzicht zijn publiek als kleuters; in deze film van amper een uur en een kwartiertje zitten zelfs flashbacks naar situaties die we nog geen 5 minuten daarvoor zagen.

Regisseur Bob Wilbers maakte in een paar jaar tijd Casa Coco met Gerard Cox en Joke Bruijs, de jeugdprent Boeien!, een aantal afleveringen van de tv-serie Mees Kees, déze romkom en zijn volgende werk is alweer bijna voltooid. Tja, dan kan je liefdeloze rommel verwachten.

Regie: Bob Wilbers. Hoofdrollen: Stijn Fransen, Jan Versteegh, Irene Moors en Jasper Demollin

