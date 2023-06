Romy Monteiro en vriend uit elkaar: ‘Geven elkaar wat ruimte’

Extatische Sicco knuffelt droomwo­ning in Kopen zonder kijken: ‘Dit is gewoon thuis’

Makelaar Alex van Keulen heeft de langgekoesterde woondroom van Kopen zonder kijken-deelnemers Sicco en Tessa in vervulling laten gaan. In het Friese Opeinde vond hij een vrijstaande woning voor hun gezin, zo was maandagavond te zien in het programma.