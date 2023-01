Romy pijnigt zichzelf voor perfecte foto en Katja wil vrede op aarde

met video Arjen Lubach deelt in bedank­speech Mediaper­soon van het Jaar subtiele sneer uit aan DWDD

Arjen Lubach is enigszins verrassend vanmiddag door Broadcast Magazine gekroond tot Mediapersoon van het Jaar. Alom werd verwacht dat Tim Hofman vanwege zijn uitzendingen rond The Voice of Holland de prijs zou winnen. Maar zijn NPO-collega, die de kijkcijfers van NPO 1 een flinke impuls gaf met zijn satirische avondshow, ging er met de prijs vandoor. In zijn bedankspeech refereerde hij nog even aan voormalig winnaar Matthijs van Nieuwkerk en de cultuur op de redactie van De Wereld Draait Door.

