Rondé blijft maar scoren: miljoen views voor clip, piek in Top 40 én meest gedraaid op de radio

De Utrechtse band Rondé blijft maar scoren met de hit Hard to say goodbye . De clip tikt de 1 miljoen views aan op YouTube en het lied is voor de zoveelste week het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. Na twintig weken in de Top 40 keert het lied ook nog eens terug in de hoogste regionen van de lijst.

Geen enkele andere clip van de band, die eerder al hits scoorde met Naturally en Run, haalde meer dan een miljoen views. Met Hard to say goodbye lukte het in minder dan vier maanden.

Het lied staat daarnaast voor de derde week op rij op 1 in de Airplay Top 40, de lijst met de meest gedraaide nummers op de radio. Eind vorig jaar voerde de track de lijst ook al drie weken aan. In de Top 40 staat het lied deze week op 5, dezelfde piekpositie als de band vorig jaar twee weken lang bezette. Het is een ongekend succes voor de band, die eerder alleen met Naturally de hitlijst wist te halen. Dat lied bleef in 2017 steken op 31.

Ook in de andere hitlijsten gaat Rondé hard. Zo stond het nummer vijf weken op de eerste plaats in de Mega Top 30 van NPO 3FM en haalde het de top 3 van de 538 Top 50. De posities in beide lijsten worden bepaald aan de hand van stemmen van luisteraars, airplay en streamingcijfers.

Vorige maand tikte het lied de 8,6 miljoen streams aan, waarna de band een gouden plaat kreeg uitgereikt. Hard to say goodbye stond wekenlang bij de bovenste 30 in de lijst met meest gestreamde nummers op Spotify. De afgelopen week ging het om ruim 727.000 streams.

Rondé, dat sinds het vertrek van Adriaan Persons bestaat uit zangeres Rikki Borgelt, drummer Sharon Carr, gitarist Armel Paap en bassist Cas Oomen, werd in 2014 gevormd aan de Herman Brood Academie. Een jaar later riep NPO 3FM de band uit tot Serious Talent, waarna talloze festivaloptredens volgden. Voorheen was vooral het nummer Run bekend van de groep, aangezien het te horen was in een reclame van biermerk Heineken.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: