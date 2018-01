Ronnie Flex laat zich opnemen om van wietverslaving af te komen

Dat bevestigt zijn manager vanavond aan deze site. De afkickperiode heeft geen gevolgen voor de optredens van Ronnie; zijn verblijf in de instelling is nauwkeurig gepland.



De rapper hoopt dat zijn fans hem zullen steunen in deze lastige tijd. ,,Ben ff gaan afkicken in rehab'', schrijft hij op Instagram. ,,Iedereen schrijf me brieven in dm. Snel terug en beter.''



Ronnie, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, stopt waarschijnlijk niet omdat hij het goede voorbeeld wil geven aan zijn talloze jonge fans. ,,Ik denk dat Mark Rutte een voorbeeld moet zijn, een muzikant moet gewoon muziek maken en mensen prikkelen met muziek'', zei hij vorig jaar. Ronnie stopte in 2015 ook al eens met blowen. Dat deed hij vanwege zijn deelname aan het RTL5-televisieprogramma Expeditie Robinson.