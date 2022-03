Rop Verheijen: ‘Ik moet van elke nieuwe klus een beetje bang worden’

Maarten van Rossem: 'Sterven op televisie zou schitteren­de dood zijn’

Maarten van Rossem is niet bang voor de dood maar vreest wel het moment dat zijn lichaam hem in de steek laat. ,,Wat ik zou vrezen is langdurige aftakeling”, zei de tv-persoonlijkheid en historicus in het NPO 2-programma Wintertijd.

13 maart