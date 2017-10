Rose McGowan: Het is tijd om schoon schip te maken

De actrice hield een toespraak tijdens de Women's Convention in Detroit. Het was moeilijk voor haar om het nieuws over het schandaal te volgen. ,,Het gezicht van het monster was overal, mijn nachtmerrie", zei ze tegen haar publiek.



McGowan pleitte voor meer diversiteit in de hoge functies van de filmindustrie. ,,Hollywood kan doen alsof het een geïsoleerd geval is, maar dat is het niet. Het is de spiegel die je voorgehouden wordt. Zo ben je als vrouw, zo ben je als man. Zo ben je als jongen, meisje, homo, hetero, transgender. Maar het is allemaal gezien door de ogen van de 96 procent mannelijke regisseurs. We krijgen maar één beeld te zien en ik ken de mannen achter dat beeld. Het is tijd om schoon schip te maken.''



Behalve op Weinstein richtte McGowan tien dagen geleden haar pijlen ook op Amazon-baas Jeff Bezos. In een tweet schreef ze hem dat het hoofd van zijn studiotak niets deed nadat ze hem op de hoogte had gebracht van de verkrachting. De studiobaas, Roy Price, heeft inmiddels ontslag genomen nadat hij ook door een andere vrouw was beschuldigd van seksuele intimidatie.