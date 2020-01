Rossana Kluivert: Er is een toneelstukje opgevoerd bij overleden hondje in Opgelicht?!

UPDATEEen voormalig bestuurslid van de Kluivert Dog Rescue Foundation verspreidt al langere tijd laster en leugens over Rossana Kluivert en staat aan de basis van de geruchtmakende uitzending over haar van Opgelicht?! . Dat beweert Rossana in een schriftelijke verklaring in handen van deze site. ‘Zij en haar vrienden bestoken ons al meer dan een jaar met laster over mij en haar stichting.’

Rossana, de echtgenote van ex-international Patrick Kluivert, is in een juridische strijd verwikkeld met de makers van Opgelicht?!, het programma van AvroTros dat al twintig jaar lang oplichters en fraudeurs ontmaskert en confronteert. Kluivert eist dat de aflevering van het programma offline wordt gehaald waarin aandacht wordt besteed aan haar organisatie Dog Rescue Foundation op Curaçao. Ook wil ze dat de omroep de uitspraken rectificeert die in de uitzending worden gedaan over de organisatie.

Quote De particulie­re donaties zijn opgedroogd en onze vrijwilli­gers worden met de nek aangekeken. Rossana Kluivert ‘Laten we er geen doekjes om winden: mensen zien mij als een voetbalvrouw’, erkent Kluivert in haar verklaring. ‘Ik ben het gewend dat mensen dingen over mij en mijn familie roepen. Normaal houd ik me altijd aan de regel: wie geschoren wordt, moet stilzitten. Deze keer niet. Al vooraf bekroop mij het bange gevoel dat we al schuldig bevonden waren voor de redactie van Opgelicht?! voet op Curacao zette. Dat gevoel is alleen maar erger geworden.’

In de uitzending kwam naar voren dat Kluivert veel minder honden zou verzorgen dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten zou hebben betaald en een winkelpand huurt. Pure laster, zegt Kluivert, die een vermoeden heeft waar Opgelicht?! de beweringen op baseert. ‘De belangrijkste bron, zo blijkt helaas, is een oud-bestuurslid van onze stichting. Met haar is het contact sindsdien omgeslagen.’

Donaties opgedroogd

Als gevolg van de uitzending liggen de werkzaamheden van de stichting voor een groot deel stil, stelt Kluivert. ‘De particuliere donaties zijn opgedroogd en onze vrijwilligers worden op het eiland met de nek aangekeken.’ Kluivert benadrukt dat ze een groot respect heeft voor de persvrijheid en dat ze al jaren een groot fan is van het programma. ,,Wie in Opgelicht?! zat, had voor mij als kijker nooit ‘misschien’ een steek laten vallen. Wie in Opgelicht?! zat, was gewoon een boef. Ik twijfel niet aan de goede intenties van het programma, maar de redactie heeft wel een blunder begaan. Dat kan niet zonder consequenties blijven.”

De advocaat van AvroTros, Bertil van Kaam, benadrukt dat in de uitzending helemaal geen ernstige of strafrechtelijke beschuldigingen zijn gedaan. ,,Er wordt nergens de indruk gewekt dat hier sprake is van oplichting of bedrog. Het programma behandelt niet alleen maar items met een strafrechtelijke opzet, maar ook algemene onderwerpen.”

Het feit dat Kluivert een rol speelt in de uitzending, betekent niet per se dat ze een oplichter of bedrieger is, benadrukt de advocaat. ,,De titel van het programma wil niet zeggen dat er gesteld wordt dat er sprake is van oplichting of fraude. Dat wordt bovendien in het programma benoemd als dat het geval is of niet. Hier is dan ook geen sprake van bedrog, hier is in een kritische analyse de balans opgemaakt van een stichting met een feitelijk verslag. Een rectificatie zou een heel verregaande maatregel zijn op de journalistieke vrijheid die de makers hebben.”

Aangereden hondje

In de uitzending zat overigens nog een spraakmakend fragment van een hondje dat op Curacao was aangereden en door een vriendin van de vertrokken stichtingmedewerker langs de kant van de weg was gelegd. Ze probeerden de ambulance van de stichting op te roepen, maar tevergeefs: het hondje overleed ter plaatse.

Volgens Rosanna wekt Opgelicht de indruk dat het hondje is overleden omdat de ambulance niet oproepbaar was. Totale nonsens, zegt ze. Volgens haar wisten de betrokkenen in het filmpje dondersgoed dat de ambulance tijdelijk uit de running was vanwege een technisch probleem.

,,Dat wist de belangrijkste bron van het programma (de oud-medewerker, red.) van tevoren, en dat moet haar vriendin ook hebben geweten. De bron zat namelijk in het bestuur toen de ambulance aankwam op het eiland. Sterker nog: ze heeft er zelf mee gereden. Als zij sneller hadden gehandeld in plaats van een toneelstukje op te voeren voor de camera, had het arme hondje het misschien wel gered.”

Die beschuldiging viel gisteren in de rechtbank helemaal verkeerd bij de programmamakers. ,,Ik werk al zeventien jaar voor het programma en heb nog nooit iets in scène gezet”, klonk het geïrriteerd.

‘Mijn moeder geen misdadiger’