Route van de gouden koets na kroning Charles is stuk korter dan 70 jaar geleden bij zijn moeder

Pijnlijk begin voor Marieke Elsinga: Alles is muziek scoort slechts half miljoen kijkers

De nieuwe RTL 4-spelshow Alles is muziek is met pijnlijke cijfers begonnen. Slechts een half miljoen kijkers schakelden in voor het programma dat gepresenteerd wordt door Marieke Elsinga. Daarmee stond ze ver in de schaduw van de mannen van Even tot hier, die 1,8 miljoen kijkers scoorden bij hun terugkeer.