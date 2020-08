Rox deelt knuffelkiekje met André en Gwen verlegen om zelfbruiner

Net­flix-docuster Daisy Coleman op 23-jarige leeftijd overleden

11:15 Daisy Coleman, die te zien is in de Netflix-documentaire Audrie & Daisy, is onverwacht overleden op 23-jarige leeftijd. Volgens haar moeder stapte Daisy zelf uit het leven omdat ze bleef worstelen met haar donkere gedachten. Daisy werd in 2012 op 14-jarige leeftijd verkracht op een feestje, maar niemand werd ooit verantwoordelijk gehouden voor de feiten. In Audrie & Daisy vertelde Coleman openhartig over de lijdensweg die ze moest afleggen.