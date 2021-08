Roxanne: ‘Veel vrijgezelle mannen vragen een kamer voor een nacht’

Waarom deed je mee aan B&B Vol liefde?

,,Ik was in een fase in mijn leven dat ik dacht: stomme corona, ik weet niet hoe het leven gaat lopen. Toen een vriendin vroeg of ze me mocht opgeven, zei ik: doe maar lekker, het maakt me ook helemaal niet uit. Ik dacht dat ik niet in aanmerking voor het programma zou komen omdat ik in Nederland woon, maar nota bene een dag later belde Blue Circle mij op om de formule van het programma te vertellen. Ik wilde er eerst nog onderuit komen, want mijn moeder was pas geopereerd en ik moest haar verzorgen. Maar zij zei dat ik het moest doen. En toen dacht ik: misschien is het wel goed voor mij. Ik ga nooit op date, zit continu op mijn eigen eilandje en datingapps zijn ook niks voor mij. Dat trok me over de streep.”