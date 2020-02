Roxeanne Hazes en Snelle zijn Ambassadeurs van de Vrijheid 2020

Rondje Bennie, Angus en de Meilandjes? ‘Achterhoek niet geschikt voor tour langs BN’ers’

6 februari AALTEN - AC/DC-gitarist Angus Young heeft een huis in Aalten. Op een boerderij bij Almen kun je tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk vinden. En Normaal-voorman Bennie Jolink is Hummeloër in hart en nieren. Nu krijgt de Achterhoek er met de ‘Meilandjes’ in Hengelo nog meer bekendheden bij.