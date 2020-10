Roxeanne Hazes ging in therapie voor grootheidswaanzin

Draad van terrasaf­schei­ding oorzaak val Manuëla Kemp

1 oktober Het voorval waarbij presentatrice Manuëla Kemp (57) vorige week met haar scooter ten val kwam en gewond raakte, was een ongeluk. De gespannen draad over de weg was niet met opzet aangebracht, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van RTL Boulevard.