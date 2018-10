Roxeanne Hazes: Mijn buik is nog steeds een zooitje

Roxeanne wil zo langzamerhand haar oude lichaam weer terug. Om dat te bereiken heeft ze haar toevlucht gezocht tot bindweefselmassages. ,,Om onder andere mijn lichaam en gezicht te laten herstellen van de zwangerschap”, aldus de hoopvolle Roxeanne die stelt dat ze vooral veel vocht vasthoudt. Dat eraf krijgen, blijkt knap lastig. ,,Mijn buik is na de bevalling echt een zooitje. Een mooi zooitje weliswaar, want ik heb overal tijgerstrepen. En mijn billen en benen zitten nog vol vocht. Net als mijn gezicht.” Of de behandeling helpt, is nog even afwachten. Hoe dan ook geniet de dochter van André Hazes van de verkwikkende therapie. En ze bedankt de vrouw die haar behandelt nu alvast voor haar ‘magische handen’.

Dat Roxeanne Hazes in verwachting was, stak ze niet onder stoelen of banken. Ze trakteerde haar volgers op sociale media bijna dagelijks op weinig verhullende foto’s en filmpjes van haar prominente buik. ,,Zoals vele hormonale zwangeren zullen herkennen: je voelt je soms echt even heel erg lelijk’’, gaf ze een inkijkje in haar gevoelens. Ook had Roxeanne last van de gebruikelijke zwangerschapskwaaltjes, zoals extreem veel trek in eten en zó hard snurken dat haar aanstaande man Erik Zwennes soms geen oog dicht deed.