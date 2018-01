Roxeanne Hazes 'na maanden oefenen' zwanger van eerste kindje

,,Na maanden hard oefenen en vooral veel van elkaar houden, is onze wens eindelijk in vervulling gegaan. We're expecting a little bean", laat de zangeres vanaf haar vakantieadres op het Spaanse eiland Tenerife weten. ,,En zo ga je ineens op tour met je nieuwe, kleine beste vriendje of vriendinnetje."

De dochter van wijlen volkszanger André Hazes was vorig jaar ook al zwanger maar kreeg toen een miskraam, zo onthulde ze in december in een interview in Glamour. ,,Dit interview vond een paar maanden geleden plaats, net zoals deze droevige gebeurtenis. Gelukkig mogen we nu het fijne nieuws delen dat het met onze huidige buikbaby goed gaat en dat we zonder rem aan het genieten zijn van deze prachtige fase'', laat ze nu weten. Ze had er alle vertrouwen in dat haar kinderwens in de toekomst toch vervuld zou worden. ,,Ik heb het gevoel: het komt wanneer het komt. We weten dat we het kunnen, we zijn allebei ontzettend vruchtbaar om het zo maar even te zeggen.''