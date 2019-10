Roxeanne Hazes verloor tientallen kilo's voor zoontje: Als moeder was alles een opgave

Het viel Beau van Erven Dorens ook op. Roxeanne Hazes, die gisteravond te gast was in zijn talkshow, is behoorlijk wat kilo's kwijtgeraakt de afgelopen tijd. De zangeres legt uit dat ze flink is gaan sporten en dit niet enkel heeft gedaan om een strakker lichaam te krijgen. ,,Bij mij kwam de omslag toen ik merkte dat ik als jonge moeder alles zo veel vond, alles was zo’n opgave. Ik werd steeds moe wakker. Ik heb best een druk kind, durf ik te zeggen. Het is ook echt een boef, dus daar ren je constant achter aan.”



Ze besloot dat ze iets aan haar fysieke gesteldheid moest doen. ,,Ik was gewoon niet gelukkig. Ik zat niet goed in mijn vel. Toen ben ik gaan sporten. Sporten is voor mij echt wel de mindset geweest om een gelukkig persoon te worden. Dat is zo iets moois hoe dat werkt in je hoofd.”