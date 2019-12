Roxeanne Hazes verschijnt in ondergoed op de bühne

‘Een dag lang heb ik getwijfeld om aan trekken wat ik gisteren op het podium droeg. Sterke, prachtige vrouwen inspireren mij om te dragen waar ik mij sterk en sexy in voel', zo schrijft 'Dochter Dre' bij een filmpje van het optreden. Ze verwijst met haar kledingstijl naar haar idolen Lizzo, Charli XCX en Lady Gaga. ‘Ik ben blij dat er mensen op deze wereld zijn die laten zien dat je, je mooi mag voelen, in welke maat dan ook. Dat je mag zijn wie je wil zijn en dat het goed is om van jezelf te houden. Op mijn manier hoop ik dat weer over te dragen aan anderen.'



Ze vervolgt: ‘Ik geef mezelf elk weekend figuurlijk bloot, door mijn verhaal te verspreiden waar anderen zich in herkennen. Gisteren deed ik dat letterlijk’, aldus Roxeanne. ‘Met als boodschap: In een wereld waar we vandaag de dag in leven is het verdomd lastig om te voldoen aan de maatschappelijke eisen en om daardoor van jezelf te houden. F*CK die maatschappelijke eisen, want ook jij mag er zijn.’



'Ik heb mijn buikvet (want f*ck ook het woord 'curves') altijd als iets storends gezien. Maar door gisteren, zo op het podium te staan, hoop ik dat anderen uiteindelijk de moed vinden om van zichzelf te leren houden. En dat het 'ideale' plaatje voor een groot deel schijn is. Er blijven blijkbaar altijd grote groepen mannen en vrouwen die daar graag een stokje voor steken. Maar ik ben helemaal oké met wie ik ben en wat ik draag (of niet draag)’, stelt Roxeanne die tot slot duidelijk maakt geen ‘stylist’ of ‘warmere kleding’ nodig te hebben.