Roxeanne krijgt dikke pakkerd en Welmoed herenigd met haar ‘dushi’ Jort

video Wesley Sneijder hakt erop los als ‘Koning Toto’, kijkers zijn verdeeld

11:08 Wesley Sneijder heeft vanavond voor verdeling gezorgd op sociale media met zijn rol als ‘Koning Toto’ in een nieuw reclamespotje. Daarin is de voormalig international hakkend en rappend te zien. Zijn naam is meteen trending topic op Twitter, waar de een spreekt van de beste commercial ooit, maar de ander van een dieptepunt.