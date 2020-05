Roy Donders is blind date Brijan snel zat: ‘Jij hebt geen doel in je leven’

In Lang leve de liefde wonen twee mensen die door het programma zijn gekoppeld minimaal 24 uur samen in een villa. Na elke dag kunnen ze besluiten nog 24 uur te blijven, met een maximum van vijf dagen.



Vooral het ‘blinde’ element sprak Donders aan, omdat hij nooit weet of mannen hem leuk vinden als mens óf als BN’er. ,,Degene die hier naartoe komt, komt gewoon voor de liefde’’, zei hij daarover. En dat is belangrijk, want de Brabander is klaar met ‘fladdertjes’, zoals hij het zelf noemt. Hij is toe aan een partner om oud mee te worden.



Brijan wordt het in elk geval niet, had Donders na de eerste dag al door. Aan de diepgang lag het niet. De twee voerden serieuze gesprekken over hun geaardheid, toekomstplannen en kinderwens. Brijan vertelde openhartig dat hij uit een eerdere relatie met een vrouw dochtertje Brylee (3) heeft. Hij spreekt haar vooral middels videobellen omdat zij in Schotland woont. Ook zijn vader kwam ter sprake, die na een vaderschapstest helemaal niet zijn vader bleek te zijn.