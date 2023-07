Royce de Vries herdenkt vader: ‘Twee jaar geleden dat mijn maatje het meest vreselijke werd aangedaan’

Het is een moeilijke dag voor de familie De Vries. Precies twee jaar geleden werd Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam en zwaargewond afgevoerd. De misdaadverslaggever overleefde de aanslag niet. ‘Er is sindsdien geen dag - of zelfs maar een uur - voorbijgegaan zonder dat ik hem mis’, aldus zijn zoon Royce op Instagram.

Op 6 juli 2021 werd De Vries, die gold als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek, neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam. Hij vocht de dagen daarna voor zijn leven, maar bezweek op 15 juli aan zijn verwondingen. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen’, schreef zijn familie in een verklaring.

Het gemis is groot, schrijft Peters 34-jarige zoon Royce donderdag op sociale media bij een foto waarop zijn vader hem in de lucht tilt. ‘Vandaag is het twee jaar geleden dat mijn vader, mijn maatje en mijn beste vriend het meest vreselijke werd aangedaan. Er is sindsdien geen dag - of zelfs maar een uur - voorbijgegaan zonder dat ik hem mis. Vandaag denk ik nog weer een beetje meer aan hem.’

Het regent steunbetuigingen onder het het bericht. Humberto Tan, Bridget Maasland, Luuk Ikink, Nicolette Kluijver, Olcay Gulsen hebben weinig woorden nodig. Zij steken Royce een hart onder de riem door een emoticon van een hartje te plaatsen.

