RTL 4 verovert zaterdagavond met legoblokjes: bijna 1,6 miljoen kijkers

De eerste aflevering van Lego Masters op RTL 4 is gisteravond met 1,560.000 kijkers succesvol van start gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De spelshow, gepresenteerd door Ruben Nicolai en zijn Vlaamse collega Kürt Rogiers, kon op veel enthousiasme rekenen. Menig fan liet via Twitter weten zelf de bouwsteentjes ook alweer van zolder te hebben gehaald.

Onder toeziend oog van de strenge maar rechtvaardige Brickmaster Bas Brederode trapten acht duo’s gisteren af in strijd om de titel van Lego Master. In de eerste aflevering konden de duo’s meteen flink aan de bak. De bouwers moesten in vijftien uur een torenhoog bouwwerk uit de grond stampen, wat het uiterste vergde van hun fantasie en creativiteit. Daarbij konden ze putten uit maar liefst 2,5 miljoen steentjes uit de ‘brickshop’.



Al gauw vormden zich de eerste bouwsels, maar bij het duo Ed en Kasper (vader en zoon) wilde het niet meteen vlotten. Tegen de toch enigszins bezorgde Brickmaster zei zoon Kasper dat hij vader Ed eerst de principes van het bouwen nog even goed moest uitleggen. ,,Omdat mijn vader nog niet zo heel veel van Lego weet.” De twee waren toen al drie uur onderweg, en de klok tikte onverminderd door.

Banaan

De vriendinnen Evelien en Natasja zaten er wel meteen vanaf het begin helemaal in. De twee kennen elkaar via Instagram. Naast de opdracht is de samenwerking tussen de dames op zich al een uitdaging. De twee hadden daarom vooraf een signaalwoord afgesproken, voor als het ze wat te heet onder de voeten wordt. ,,Er kunnen op een gegeven moment irritaties ontstaan en dan zeg je: banaan. Dan gaat diegene even thee drinken”, aldus Evelien, die niet lang daarna inderdaad zo’n moment voelde opkomen en de hoek om spurtte voor in elk geval wat frisse lucht.



Het duo Lola en Jan is zo op elkaar ingespeeld, het enige obstakel voor hen is de concurrentie. De twee ex-geliefden, zoals ze in het programma ook worden omschreven, kennen elkaar door en door en hebben voor wel hetere vuren gestaan. ,,We zijn getrouwd geweest, hadden een huis gekocht; samen tachtig worden en samen Lego bouwen”, aldus Jan. Maar er kwam een kink in de kabel die hun beider levens overhoop gooide. Bij Jan werd een hersentumor geconstateerd. ,,Een goedaardige, snel groeiende tumor. Een die bijna niemand heeft, da’s wel vet.” Vlak erna kreeg Lola te horen dat ze borstkanker had. ,,Het klinkt raar, maar het heeft ons betere mensen gemaakt”, zegt Jan. ,,Alleen voor de relatie was het niet goed.”

Volledig scherm Jos en Martijn. © LEGO Masters still.

Als de bouwdag erop zit is het moment daar waarop de Brickmaster z’n eerste Gouden Steentje uit mag reiken. Die eer valt het duo Jos en Martijn ten deel. Een duo met een Gouden Steentje kan niet tussentijds naar huis worden gestuurd. Volgende week gaat namelijk het eerste duo naar huis.

Na acht afleveringen weten we wie zich mag bekronen met de titel LegoMasters. Dat duo sleept tevens een bedrag van 25.000 euro in de wacht én mag een bezoek brengen aan het walhalla voor de deelnemers: Legoland Billund in Denemarken.

