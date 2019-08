RTL-baas Peter van der Vorst: GTST is te ver gaan afstaan van de gewone kijker

Dat was even slikken. Het nieuwe tv-seizoen ging maandag van start met historisch lage cijfers voor een seizoensopener van de RTL 4-evergreen GTST (665.000 kijkers). Zelfs Lingo op SBS 6 deed het (met 802.000 kijkers) beter. ,,Natuurlijk had ik liever gewild dat het andersom was’’, zegt Peter van der Vorst dinsdag op zijn kantoor. ,,Maar we hebben het over één dag. En er zijn een paar honderdduizend mensen die afleveringen vooruit- of terugkijken bij Videoland. We zijn wel bezig GTST beter te maken. Goed als ik daar met een kleine omleiding op terugkom…?’’



De nieuwe directeur content van RTL stond 30 jaar als presentator en producent (denk aan Verslaafd en RTL Boulevard) aan de buitenkant van het mediabedrijf. Sinds maart is hij ineens een collega tussen een slordige zevenhonderd man, onder wie veel presentatoren. ,,Dat geeft een enorm teamgevoel. En dat gevoel miste ik daarvoor altijd een beetje’’, begint hij zijn omweg. ,,RTL was een wat naar binnen gekeerde organisatie. Het woord arrogant wil ik niet gebruiken, maar de deur stond niet echt open.’’



Dat pakte Van der Vorst direct aan. Letterlijk ook door alle presentatoren pasjes te geven om het RTL-gebouw binnen te kunnen wandelen. ,,Dat je voortaan niet zélfs als belangrijk gezicht van een zender moet wachten tot een secretaresse je binnenlaat. Als een team opereren vind ik heel belangrijk. Die verbondenheid wil ik ook terugzien in de programma’s, maar dan richting de kijker.’’