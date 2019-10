RTL bevestigt: 'We hebben Matthijs van Nieuwkerk benaderd’

Geblesseer­de Samantha mist mogelijk finale Dancing with the Stars: ‘Het doet hartstikke zeer’

19:51 Samantha Steenwijk doet morgenavond mogelijk niet mee aan de finale van Dancing with the Stars. De zangeres is tijdens de repetities gevallen en daardoor is haar grote teen uit de kom geraakt, zei een geëmotioneerde Samantha in RTL Boulevard.