RTL Boulevard en Humberto in teken De Vries, Jeroen Pauw presenteert speciale Op1

Zanger en acteur Dick Rienstra (80) overleden

12 juli Zanger en acteur Dick Rienstra is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie vandaag. Rienstra verscheen op televisie in producties als De kleine waarheid, Het meisje met de blauwe hoed, Baantjer, Medisch Centrum West, De Fabriek, Heerenstraat 10 en Toen was geluk heel gewoon.