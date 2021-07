RTL Boulevard opnieuw volledig in teken van Peter R. de Vries

Video Veel kijkers voor eerbetoon aan Peter R. de Vries in RTL Boulevard: ‘Indrukwek­ken­de uitzending’

10:42 De uitzending van RTL Boulevard gisteravond waarin Peter R. de Vries centraal stond, is door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. Na het EK voetbal en de nieuwsuitzendingen het best bekeken programma van de avond. Het eerbetoon aan de misdaadverslaggever, die nog vecht voor zijn leven, zorgde in de studio en thuis op de bank voor emotionele reacties.